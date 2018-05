Mafia: Aula Roma si riunisce a Ostia

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina a Ostia in occasione della "Settimana della legalità" e del 26/mo anniversario della Strage di Capaci. L'aula si è riunita all'aperto nel cortile di due licei alla presenza tra gli altri della sindaca di Roma Virginia Raggi e di Daniele Piervincenzi, il reporter colpito da Roberto Spada con una testata mentre cercava di intervistarlo. "Ostia è stato l'unico municipio sciolto per mafia ed è il municipio da cui ripartire per affermare che le istituzioni sono dalla parte dei tantissimi cittadini onesti che non vogliono chiudere gli occhi che non vogliono abbassare lo sguardo e vogliono vivere in una cittadina non sia messa aI margini", ha detto la Raggi.