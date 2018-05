Fuksas, milanesi prestate Sala a Roma

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Prestateci Sala per sei-sette mesi" chiede per la sua Roma Massimiliano Fuksas, oggi a Milano per l'apertura dell'Arch Week. "Milano è una città civile, con le strade pulite, io stimo tantissimo Sala perché - dice l'architetto che ha firmato la fiera di Rho - una città deve funzionare ogni giorno, per questo non chiedo più il colore di chi la amministra".

E questo capita "dopo aver visto la Raggi a Roma che è quanto di peggio si possa immaginare, con alberi che cascano, autobus che prendono fuoco, buche che ormai sono voragini". "Roma è una città disastrata e la Raggi, nel suo intervento all'inaugurazione della Nuvola - prosegue - disse che con loro non sarebbe mai stata fatta, nonostante sia costata praticamente meno di quanto previsto inizialmente. Si diceva la Nuvola di Fuksas in modo dispregiativo, come se fosse casa nostra, ma bisogna ricordare che gli edifici sono strumenti che servono a noi tutti come persone".