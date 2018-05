Equitazione,a Piazza di Siena anche Ficr

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Dopo oltre un decennio, la Federazione italiana cronometristi- Ficr torna con un ruolo di primo piano al Concorso ippico internazionale Csio di Roma in programma a Piazza di Siena da domani al 27 maggio. Una squadra di sette cronos si occuperà infatti dei servizi di cronometraggio e grafica televisiva. L'équipe lavorerà con le attrezzature di ultima tecnologia nel rilevamento tempi, a cominciare da quattro orologi scriventi con software specifico per la gestione delle gare di equitazione, per continuare con le cellule che rilevano i tempi nelle varie fasi del percorso di gara, i tabelloni in campo di visualizzazione tempi e gli speciali maxi-tabelloni per il pubblico. "Sono onorato e felice -ha detto il presidente Ficr Gianfranco Ravà- che la nostra federazione contribuisca alla riuscita di una manifestazione così importante".