Aggressione medici,domani vertice a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - E' in programma per domani in Prefettura a Roma l'incontro per definire le misure di contrasto alle aggressioni agli operatori in sanità. Alla riunione con il prefetto di Roma Paola Basilone parteciperanno il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e provincia Antonio Magi e l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Obiettivo, fa sapere una nota dell'Ordine dei medici della Capitale, concordare un piano per potenziare le misure di sicurezza nei pronto soccorso e negli ambulatori, verificare l'effettiva presenza delle forze dell'ordine nei presidi sanitari.

L'appuntamento è per le 16.00. Il fenomeno delle aggressioni sul lavoro ai medici e agli operatori sanitari è in aumento anche a Roma e nel Lazio: ogni anno se ne registrano oltre cento. Il dato è emerso in un incontro il 7 maggio scorso tra il presidente dell'Ordine dei medici di Roma e l'assessore D'Amato.