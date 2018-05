Scontro moto-taxi, un morto e un ferito

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Incidente mortale all'alba in via di Boccea, alla periferia di Roma. Nello scontro frontale sono stati coinvolti una moto e un taxi. Il motociclista, un 43enne, è deceduto mentre il conducente del taxi, un 45enne, è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale.