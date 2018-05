Raid in bar: riserva Riesame su carcere

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere in merito all'istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dei quattro autori del raid, legati al clan Casamonica, avvenuto la domenica di Pasqua in un bar della zona Romanina ai danni del gestore del bar e di una cliente, invalida civile. Per quell'episodio sono stati arrestati Antonio Casamonica assieme ai fratelli Alfredo e Vincenzo Di Silvio mentre il nonno 70enne di questi ultimi, Enrico, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Nei loro confronti la procura contesta violenza privata, danneggiamento e lesioni personali aggravati del metodo mafioso.