A Vallelunga show per bimbi Amatrice

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Dal 25 al 27 maggio a Campagnano di Roma (Autodromo di Vallelunga) arriva il Children Smile Village, 3 giorni di solidarietà per raccogliere fondi da donare ai bambini di Amatrice per la creazione di una nuova area gioco bimbi con 40 appuntamenti artistici e culturali, degustazioni e altro. Un evento che unisce cultura, musica, intrattenimento, valorizzazione del territorio e cibo, con due aree palco, un auditorium al coperto ricco di iniziative culturali, 30 stage e workshop di danza, una cucina di 70 metri quadrati per dare spazio alle eccellenze gastronomiche di Lazio Marche, Abruzzo, e Umbria, 50 stand di mercatino dell'artigianato, vintage, modernariato, area bimbi, area cani. Un progetto pensato per finalità benefiche, ma anche un appuntamento prestigioso per il territorio che lo ospita dove si alterneranno spettacoli dal vivo, cabaret, sfilate d'auto d'epoca, street food, dj-set: una grande maratona della solidarietà per i bambini di Amatrice. (ANSA).