Pd:Zingaretti,chiusa fase,voltare pagina

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "L'assemblea di ieri conferma che una fase politica si è chiusa e bisogna con chiarezza voltare pagina. C'è un altro tipo di futuro per l'Italia e il Pd deve saperlo interpretare". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della 'Race for the cure' a Roma. "Nel contratto di governo - ha aggiunto - la parola disuguaglianza non compare e non poteva comparire viste le scelte antisociali che contiene contro le fasce più deboli dei cittadini. C'è molto da lavorare e il congresso deve rappresentare una netta discontinuità nei contenuti, nelle pratiche e nelle forme politiche del passato per una rigenerazione di un campo di forze politiche associative civiche e per un nuovo progetto di innovazione dell'Italia".