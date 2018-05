Abusi su 3 bambine, un arresto vicino a Roma

Avrebbe abusato di tre bambine. Per questo i carabinieri della stazione di Cesano hanno arrestato un cittadino cingalese vicino Roma, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A quanto ricostruito l'uomo, che abitava nella zona frequentata dalle vittime, in diverse occasioni approfittando di momenti di distrazione dei genitori avrebbe compiuto molestie sessuali nei confronti delle tre bambine. In un caso avrebbe attirato nella sua abitazione una delle piccole con la scusa di farle vedere dei gattini appena nati.