Principio incendio su bus a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Principio d'incendio nella tarda serata di ieri su un autobus di linea a Roma. E' accaduto intorno alle 23.30 in via Boccea su un bus della linea 906. Non si segnalano feriti. Sul posto la polizia locale, vigili del fuoco e personale Atac. Nelle ultime settimane si sono susseguiti molti incendi sui mezzi dell'azienda di trasporto capitolina. Un vero e proprio rogo di un bus, con fiamme alte, è avvenuto nella centralissima via del Tritone e lo stesso giorno un altro è andato in fiamme in periferia. Dopo pochi giorni un principio di incendio ha interessato un bus a Piazza Venezia.