Malattie rare, a Roma 6 maggio di festa

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Un giro sulle 'botticelle' scortati dai bikers, poi una messa per far rivivere un'antica tradizione romana, quella del Santo bambino dell'Ara coeli: sarà una giornata speciale di sensibilizzazione sulle malattie rare ma anche di festa per i bambini costretti a conviverci e le loro famiglie, quella che si svolgerà a Roma domenica 6 maggio su iniziativa del Coordinamento genitori per la Malattie Rare Cogemar. La manifestazione, intitolata "Rari, non diversi", si darà appuntamento alle 9 al Roseto di Roma Capitale, per concludersi nella Basilica dell'Ara Coeli. Qui sarà celebrata una messa durante la quale sarà esposta sull'altare maggiore una statua del Bambino Gesù alla quale la tradizione romana attribuisce poteri taumaturgici. "Un simbolo denso di significati - sottolinea il presidente di Cogemar Antonio Manzo - in grado di affiancare alla speranza per una guarigione fisica affidata alla scienza anche quella di una guarigione psichica e spirituale dei bambini malati e delle loro famiglie".