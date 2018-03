Sgomberato accampamento Terme Caracalla

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Una vasto accampamento, con numerose tende e giacigli, era sorto nel cuore di Roma, in largo delle Terme di Caracalla in prossimità delle Mura Aureliane: oggi la polizia locale di Roma Capitale lo ha sgomberato e denunciato sei persone per occupazione abusiva.

Quando gli agenti del Comando Generale e del Pronto Intervento Centro Storico (Pics) sono arrivati, un gruppo di persone si è dato alla fuga. Gli agenti sono riusciti a fermare ed identificare 6 persone, tutte di nazionalità romena; tre uomini e tre donne che hanno rifiutato l'assistenza alloggiativa e, una volta terminate le procedure di identificazione, sono stati denunciati per il reato di occupazione abusiva.

L'intervento è stato supportato dai mezzi Ama per la rimozione di circa due tonnellate di rifiuti e masserizie. Tuttora in corso le operazioni di sgombero e bonifica della zona per la quantità di materiali da smaltire.