Schick, voglio dimostrare mio valore

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Delusione ma anche tanta voglia di fare e soprattutto di dimostrare il suo vero valore.

L'attaccante della Roma, Patrick Schick, si confessa e rilancia le sue ambizioni e speranze. Il giocatore più costoso mai arrivato in giallorosso, non ci sta a finire male una stagione fin qui modesta, decisamente sotto le aspettative. "Ovviamente non sta andando esattamente come immaginavo", dice il calciatore, che respinge risolutamente l'ipotesi di lasciare la capitale: "So di dover ripagare la fiducia che è stata riposta in me, e credo che le cose ora stiano andando nella direzione giusta" assicura dal ritiro della Repubblica Ceca. E con Dzeko nessuna rivalità: "Probabilmente è il mio più grande amico nella squadra, abbiamo un ottimo rapporto, è una bravissima persona.

Prenderei tutto da lui, per me uno dei migliori centravanti al mondo". "Non ho iniziato bene, ma può finire in modo completamente diverso" conclude il giovane attaccante.