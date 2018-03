Preside non incontra trans, è polemica

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - E' polemica per un incontro che avrebbe dovuto tenere stamattina un giovane transgender youtuber, nonchè vice presidente nazionale di Azione Trans, al liceo Newton di Roma, nell'ambito della didattica flessibile, ma che è stato rinviato "a data da destinarsi per problemi tecnici". Il relatore in programma per l'appuntamento dal titolo "Trans acceptance" ("accettazione trans") è Richard Bourelly, noto su youtube come Richard Thunder. In una nota il Gay Center accusa la preside di avere avuto un atteggiamento discriminatorio: "dopo aver cancellato l'incontro ha dichiarato che l'iniziativa non era sul mondo trans ma su droga e carcere". Parole smentite dallo youtuber che precisa "di non avere mai fatto uso di droghe e non avere precedenti penali: la mia convocazione all'incontro era mirata esclusivamente al mio ruolo nell'associazione che dirigo e come blogger trans". La dirigente scolastica parla, invece, di un "qui pro quo": "l'incontro non è stato annullato, ma rimandato, l'ho saputo solo ieri dai ragazzi".