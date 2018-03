Writer imbratta edicola sacra Trastevere

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Una "firma" con vernice bianca sull'edicola di una Madonna con bambinello a Trastevere. E' quanto denunciato dai residenti di Trastevere, storico quartiere romano, che hanno notato il graffito di un writer sul quadro.

L'immagine, postata su Facebook, ha fatto ben presto il giro del web, scatenando ira e indignazione dei romani. Ad essere stata presa di mira dai graffitari, che hanno lasciato la loro "tag" sull'opera, è l'edicola sacra della Madonna in via dell'arco di San Calisto, conosciuta come la "casa più piccola di Roma".

"Il danneggiamento da parte di sconosciuti dell'edicola sacra raffigurante la Vergine Maria in via dell'Arco di San Callisto è intollerabile - scrive il consigliere Pd, Giulio Pelonzi -. Il Campidoglio intervenga e rimuova al più presto l'oltraggio che offende i trasteverini e i romani".