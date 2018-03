Roma,tariffa rifiuti meno cara

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Diminuisce la tariffa sui rifiuti per l'anno 2018, vengono eliminati privilegi e introdotti sconti per chi non inquina. È quanto stabilisce una delibera della Giunta capitolina, che ha anche approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Ta.Ri. e due delibere che dispongono la gestione da parte del Campidoglio. La tariffa sui rifiuti per quest'anno produrrà un gettito previsto di 771 milioni di euro con una riduzione che andrà a vantaggio sia delle utenze non domestiche, imprese ed esercizi commerciali (-0,93%), che a beneficio delle utenze domestiche (-0,73%). "Per il secondo anno consecutivo - sottolinea la sindaca di Roma Virginia Raggi - riusciamo a ridurre le tariffe sui rifiuti per famiglie e imprese. È un risultato frutto dell'opera di contrasto all'evasione che ci ha condotto a individuare 50.000 utenze fantasma. Inoltre eliminiamo una serie di privilegi concessi in passato dalla politica e, per la prima volta, cominciamo a introdurre il principio del 'chi inquina paga'".