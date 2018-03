M5s:crisi giunta Nettuno,via 5 assessori

(ANSA) - ROMA, 19 MAR -Dopo la giunta M5S di Pomezia, caduta dopo le dimissioni in massa dei consiglieri pentastellati in polemica col sindaco Fabio Fucci, ormai fuori dal Movimento, ora rischia un'altra giunta a 5 stelle, quella di Nettuno. Questa mattina cinque dei sei assessori hanno inviato una mail in cui formalizzano la loro volontà di dimettersi dall'incarico al sindaco Angelo Casto. Lo riferisce all'ANSA lo stesso Casto che però - dopo la recentissima caduta di Pomezia, un altro Comune dell'hinterland romano a maggioranza M5S - "non" considera "a rischio" la sua amministrazione. Casto parla di una di "crisi di tipo 'relazionale', una frattura tra una parte della maggioranza e questi cinque assessori. A livello operativo - sottolinea - sono tutte persone che hanno lavorato bene, in maniera straordinaria, sia i consiglieri, sia gli assessori. Come tutte le famiglie ci sono degli screzi interni". Volontà di Casto è quella di cercare di "ricucire per il bene della città. Sto riflettendo sul da farsi", spiega.