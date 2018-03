Cade ponte sollevatore, morto 70enne

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Un uomo è morto vicino Roma travolto da un'auto che si trovava su un ponte idraulico che ha ceduto.

E' accaduto nel comune di Civitella San Paolo, vicino Roma, Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Monterotondo. Dalle primissime informazioni, sembra che in località Santa Scolastica in un terreno privato vicino a un monastero abbia ceduto un ponte idraulico per la manutenzione dei veicoli. L'auto che si trovava sopra ha travolto l'uomo ci circa 70 anni.