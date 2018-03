Picchia i figli in strada, arrestato

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Ha iniziato a strattonare e a colpire con schiaffi al volto i figli di 10 e 12 anni in una traversa di viale Somalia, nel quartiere Trieste a Roma, in un crescendo di agitazione che ha spinto alcuni passanti, tra cui un generale dei carabinieri in congedo, a chiamare il "112". L'uomo, un maestro di tennis con precedenti specifici, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Tenuto conto dello stato di salute dei bimbi, che a parte lo spavento non hanno riportato lesioni fisiche, sono scattati gli approfondimenti. E' emerso che l'uomo era da tempo separato dalla moglie proprio a causa di passati, e numerosi, episodi dello stesso tenore denunciati dalla sua ex, recentemente era stato allontanato dall'abitazione in cui vivevano insieme ed aveva perso la responsabilità genitoriale. Il 39enne, senza alcuna autorizzazione e all'insaputa dell'ex moglie, si è presentato sotto l'abitazione ed ha atteso che i figli rientrassero da scuola per incontrarli, ma ha perso nuovamente il controllo.