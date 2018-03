Max Paiella 'Tutto esaurito', il nuovo show debutta a Roma

'Tutto Esaurito…ma siete ancora in tempo!' è il nuovo show di Max Paiella che debutterà il 20 marzo a Roma, in prima nazionale, al teatro Vittoria dove sarà in scena fino al 31 marzo.

Lo spettacolo, scritto da Max Paiella con Caterina Brigliadori, è una divertente riflessione che analizza l'esaurimento in tutte le sue forme. Ma la fine - si legge in una nota - segna sempre un nuovo inizio. L'Esaurimento delle risorse naturali è alle porte: stiamo perdendo specie di animali, piante e... sindaci. Si esaurisce la pazienza, la lingua italiana e spesso anche il dialetto. Si dissolvono tradizioni, idee ed emozioni. Il clima si sta deteriorando, ma anche la nostra realtà quotidiana fatta sempre più spesso di frasi, idee e concetti "parzialmente scremati che ci rendono parzialmente stremati". "Coraggio! Finiscono storie d'amore - dice Paiella - ma anche litigi, leader politici ma anche crisi economiche, scompaiono talvolta i capelli ma anche i raffreddori allergici... Ho finito anche le parole per la presentazione, non rimane che fare lo spettacolo".