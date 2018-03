Liga: Barcellona-Bilbao 2-0, ora a +11

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Ancora Messi e altra vittoria per il Barcellona sempre più padrone della Liga. Al Camp Nou, nella 29ma giornata di Liga, i blaugrana, prossimi avversari della Roma in Champions, hanno superato 2-0 l'Athletic Bilbao, confermandosi saldamente in testa al campionatocon 75 punti (+11 sull'Atletico Madrid in campo alle 18.30 in casa del Villarreal). Ha aperto le marcature Paco Alcacer a inizio partita (8'), poi il raddoppio della 'Puce' al (30'), arrivato a 25 gol in campionato.