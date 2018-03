Uomo travolto e ucciso da auto a Roma

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un uomo è morto investito da un'auto ieri sera alla periferia di Roma. E' accaduto in via di Tor Bella Monaca. Alla guida della macchina un ragazzo di 26 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Il pedone, senza documenti e non ancora identificato, aveva un'età apparente di circa 50 anni. Il conducente della macchina è stato portato in ospedale per gli accertamenti da prassi sull'assunzione di alcol e droga.