Thirty Seconds to Mars live senza Tomo

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - I Thirty Seconds to Mars senza Tomo Milicevic: un tweet della band di Los Angeles, ripreso sulla pagina italiana Fb del gruppo, rende noto che il musicista sarà assente alle prossime date del tour (cominciato lunedì 12 a Basilea), a partire dal concerto di stasera al Palalottomatica di Roma e domani all'Unipol Arena di Bologna, "per motivi personali. La band - si legge - chiede il rispetto della privacy per la situazione. Il 'Monolith Tour' continuerà, Jared e Shannon non vedono l'ora di incontrarvi!".

In concerto la band di Jared e Shannon Leto propone anche alcuni brani del quinto album in uscita il 6 aprile, anticipato dai singoli 'Walk on water' e 'Dangerous Night', entrambi inclusi nella setlist live di una ventina di pezzi, con un paio di bis ('Up in the air' e 'Closer to the edge'). C'è poi un medley di canzoni simbolo di artisti scomparsi, da David Bowie a Chris Cornell, da Prince a George Michael. Il gruppo sarà anche fra gli headliner del 'Milano Rocks Festival', in programma l'8 settembre.