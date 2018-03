Quartetto Werther sabato a Viterbo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Tre archi e un pianoforte per un pomeriggio di musica da camera. Il Quartetto Werther - la formazione composta da Misia Iannoni Sebastianini violino, Matteo Rocchi viola, Simone Chiominto violoncello e Antonino Fiumana pianoforte - porta sabato pomeriggio le melodie di Schumann e Brahms a Viterbo, nell'ambito della Stagione Concertistica pubblica dell'Università della Tuscia.

I quattro musicisti, tra i 20 e i 24 anni ma con alle spalle un'intesa attività concertistica anche da solisti, suoneranno alle 18 nell'auditorio Santa Maria in Gradi. Dal brano di Brahm - opera 60 in do minore - deriva il nome del quartetto: il compositore tedesco descrivendolo in una lettera aveva alluso proprio al protagonista del romanzo di Goethe. Il Piano Quartet di Schumann n.47 che viene proposto è invece uno dei più famosi scritti per questo tipo di formazione cameristica e risale al 1942, l'anno considerato tra i più creativi del musicista tedesco.