Monchi amaro,volevamo evitare Barcellona

(ANSA) - NYON (SVIZZERA), 16 MAR - "Non si può dire che siamo stati fortunati in questo sorteggio. E pensare che proprio il Barcellona, e il Manchester City, erano le due squadre che avremmo voluto evitare".

Il direttore sportivo della Roma Monchi 'mastica' amaro dopo i sorteggi dei quarti di Champions. "Ci è toccata una delle migliori squadre del mondo - dice ancora il d.s. -, ma almeno avremo grandi motivazioni. E poi a questo punto della Champions tutte le rivali erano molto temibili. La tradizione dice Barcellona, però posso garantire che ci batteremo al massimo delle possibilità. Nessuno deve dare la Roma già per spacciata".