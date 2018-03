Cornamuse a Fiumicino per rugby Scozia

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 16 MAR - Accoglienza speciale all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per la Nazionale scozzese di rugby e i passeggeri tifosi, con suonatori della "City of Rome Pipe Band", prima banda di cornamuse e tamburi scozzesi della Capitale che suona ufficialmente al torneo 6 Nazioni ingaggiata per coinvolgere i viaggiatori presenti sullo scalo. Turisti e addetti aeroportuali sono stati sorpresi dagli insoliti strumenti suonati da musicisti, rigorosamente in kilt, che hanno eseguito brani tipici scozzesi da "The Flower of Scotland" a "Scotland the Brave". Gli atleti della nazionale scozzese, piacevolmente colpiti dalla sorpresa, hanno scattato selfie con i tanti curiosi e appassionati di rugby, presenti tra i nastri di riconsegna bagagli di Fiumicino.