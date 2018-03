Chiesa e Slow Food,via centri Laudato sì

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Dall'enciclica Laudato Si' di papa Francesco nascono vere comunità sul territorio che vogliono tradurre in azioni concrete il messaggio sull'ecologia integrale del Pontefice. Promotori sono il vescovo di Rieti, mons.

Domenico Pompili, e il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.

"L'idea - spiega Pompili - è lasciarsi ispirare da Laudato si' che è un testo che ha un forte impatto sui temi dell'ambiente a partire da una terra ferita come è quella di Amatrice.

L'incontro con Petrini ha suscitato la convergenza di obiettivi che porterà alla realizzazione ad Amatrice d'un centro di educazione ambientale e quindi la possibilità di creare ovunque queste comunità che, ispirandosi a uno stile di vita che suggerisce Laudato Sì, possano essere di sostegno a ciò che serve ad Amatrice per rinascere". Secondo Petrini, "i partiti politici sono ormai superati": ecco perché passare "all'idea di costruire delle comunità impegnate a praticare e a diffondere nella propria quotidianità il valore dell'ecologia integrale".