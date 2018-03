Champions,sorteggio duro per Juve e Roma

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Sorteggio molto duro per le due italiane quello dei quarti di finale della Champions League. La Juventus ritrova il Real Madrid, suo rivale nella finale del 3 giugno scorso a Cardiff, quando Cristiano Ronaldo e soci travolsero i bianconeri per 4-1 segnando tre reti nella ripresa dopo l'1-1 (Cristiano Ronaldo e Mandzukic) dei primi 45'. Poi il crollo della squadra di Allegri, e i gol di Casemiro, ancora CR7 e Asensio.

Per la Roma l'ultimo precedente con il Barcellona, avversario designato dall'urna di Nyon, è un ricordo ancora peggiore, visto che il 25 novembre del 2015 al Camp Nou finì 6-1 per la squadra di casa in un match della fase a gironi, in cui andarono a segno Suarez (2), Messi (2), Piquè e Adriano, mentre la rete dei giallorossi fu (al 91') di Dzeko, dopo che il bosniaco si era fatto parare un rigore. Dal dischetto aveva sbagliato anche Neymar. Due mesi prima, davanti ai 58mila dell'Olimpico, era finita 1-1, con gol di Suarez e spettacolare pareggio di Florenzi.