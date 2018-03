Tessere la speranza all'Aracoeli

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Preziosi abiti in seta del 1700 e del 1800, ricamati in filo d'oro e decorati con paillettes e cristalli policromi, in un trionfo di devozione cristiana ma anche di dedizione, operosità e sapienza femminile: è la mostra itinerante "Tessere la speranza" dedicata alle Madonne vestite del Lazio che, nella sua sesta tappa, fino al 4 maggio a Roma, è allestita nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Ideata nel 2016 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, la mostra ha già toccato alcuni comuni del Lazio, tra cui Albano, Sora e Gaeta, e ora in questa nuova edizione, dal titolo "Le vesti celesti in Aracoeli", continua ad approfondire il tema degli abiti dedicati a Maria e al Bambino, che abitualmente rivestono le statue poste nei luoghi sacri o portate in processione. Fulcro della mostra l'abito del Bambinello della Basilica dell'Ara Coeli e le vesti della Madonna del Carmine in Trastevere.