Rousselot, il fascino della lettera

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La passione per la lettera lo ha portato a diventare uno dei maestri indiscussi della scrittura a mano: arriva a Roma, presso l'Instituto Cervantes, la mostra "Letras e Marcas. Calligrafia e Branding" di Ricardo Rousselot, allestita fino al 21 aprile. Il percorso, a cura di Carlos Rousselot, si snoda attraverso 5 sezioni in cui sono esposti circa 200 lavori del calligrafo e graphic designer argentino, tra ex libris, lettere, famiglie tipografiche: le opere documentano la facilità di Rousselot nell'uso della piuma e del pennello, e la sua estrema attenzione alla cura dei dettagli, capacità che egli ha saputo sfruttare anche nell'ideazione di loghi e marchi, molti dei quali sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo come quelli per Smoking, Fortuna, Farias, La Casera, El Corte Inglés, Alfaguara, Spanair e la testata del giornale La Vanguardia.