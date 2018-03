Faccia a faccia Raggi-Zingaretti: 'ora convergenza su temi'

Sembra aprirsi una nuova stagione nei rapporti tra il Comune di Roma a guida M5S e la Regione dem. Una stagione, inaugurata dall'incontro tra la sindaca Virginia Raggi e il governatore Nicola Zingaretti all'insegna di "convergenze tematiche". "Abbiamo parlato di alcune questioni su cui possiamo trovare convergenze tematiche, che ritengo possano essere utili tanto a Roma quanto alla Regione", dice Raggi. "Un'occasione per ripartire, di confronto su temi di governo che ora hanno bisogno di una collaborazione più stringente", le parole di Zingaretti.

Dopo le polemiche politiche che si sono addensate soprattutto nella fase pre-elettorale su vari temi, tra cui, ad esempio, la gestione dei rifiuti, le parole pronunciate oggi dai due amministratori, al termine del primo incontro post-voto, hanno toni diversi.

"È stato un incontro nel quale abbiamo esplorato una serie di tematiche che sono sul tavolo da tempo - ha spiegato Raggi dopo il faccia a faccia durato poco più di un'ora -. Abbiamo parlato prevalentemente di ambiente e ciclo dei rifiuti, di trasporti, e di alcune questioni urbanistiche e di sviluppo urbano sulle quali possiamo trovare delle convergenze. Ripeto, convergenze tematiche penso possano essere utili, tanto a Roma quanto alla Regione Lazio".

"È stata una buona occasione per ripartire, un'occasione di confronto su temi noti di governo, che ora hanno bisogno per essere affrontati di una collaborazione più stringente. C'è stata, mi sembra, un'ottima sinergia nella volontà di provare a farlo insieme per superare il rischio di un immobilismo che blocchi tanti dossier - le ha fatto eco Zingaretti, al suo fianco nel punto stampa -. L'incontro è stato utile perché alla riapertura di un ciclo era importante verificare, e le condizioni ci sono tutte, la volontà delle due amministrazioni di lavorare insieme per risolvere i problemi dei cittadini. Su questo c'è assoluta e vera convergenza nel provarci".