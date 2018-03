Al via giochi Olimpici dei Circoli Roma

(ANSA) - ROMA, 15 MAR -Domenica 18 marzo prende il via la terza edizione di Circoliadi, la manifestazione che vedrà scendere in campo i più importanti circoli della Capitale: la cerimonia di inaugurazione avrà inizio alle ore 10,30 al Due Ponti Sporting Club, con la sfilata dei rappresentanti delle squadre con la bandiera e l'accensione del braciere delle Circoliadi, cui presenzieranno personaggi sportivi che hanno rappresentato l' Italia alle Olimpiadi e alle competizioni mondiali più importanti: Margherita Granbassi, schermitrice che vanta due bronzi olimpici e Giacomo Crosa, che, proprio quest'anno, festeggia i 50 anni della sua Olimpiade di Città del Messico 1968 e del suo diploma d' onore olimpico, oltre alla madrina Sofia Bruscoli. Dopo l'inno nazionale e un breve saluto delle autorità, partirà la prima gara, la staffetta di nuoto, con ben 120 nuotatori che inizieranno la bellissima contesa che porterà all' assegnazione del trofeo, attualmente detenuto dal Due Ponti Sporting Club.