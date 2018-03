Scienza in biblioteca, arriva 'Eureka!'

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Durerà dal 21 marzo al 22 aprile l'iniziativa 'Eureka! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano'. Sono previsti oltre 200 appuntamenti in 24 biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica. A promuoverli l'assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale. "Le Biblioteche di Roma, con un programma del tutto inedito, danno un'anticipazione di 'Eureka! Roma 2018', la stagione che Roma dedica alla Scienza fino al 3 giugno e che accoglierà sia progetti di operatori privati che hanno partecipato all'avviso pubblico, sia manifestazioni organizzate da enti, istituti di ricerca e università. Per la prima volta in assoluto Biblioteche di Roma ha attivato una collaborazione con i Musei Scientifici della Capitale e con National Geographic Festival delle Scienze per dare vita all'inedito programma di "Eureka!. Le attività spaziano dalle proiezioni, a presentazioni di libri, dalle letture e dibattiti, ai laboratori, alle mostre, ai laboratori didattici, dalle passeggiate, alle ciclo-passeggiate.