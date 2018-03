Sale livello Tevere,soccorsi su banchina

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Soccorsi dalla polizia un docente e 7 studenti sulla banchina sotto ponte Fabricio, al centro di Roma, in difficoltà per l'innalzamento del livello del Tevere. E' accaduto ieri pomeriggio. I poliziotti della squadra fluviale, impegnati nel tratto di fiume tra ponte Duca D'Aosta e ponte della Musica, sono intervenuti su segnalazione della sala operativa. Individuati alla punta nord dell'Isola Tiberina, i poliziotti, hanno raggiunto il gruppo accompagnandolo in sicurezza fino al punto di risalita visto che la banchina era allagata ed estremamente scivolosa.