Roma:450 alberi abbattuti

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "A fronte dei circa 450 abbattimenti eseguiti ad oggi, saranno piantati tra i 500 e i 700 alberi stradali acquistati per sostituire piante malate o a fine vita.

Le piante abbattute saranno compensate da alberi stradali, alti dai 3 metri in su e protetti da una impalcatura di circa due metri e mezzo. Le nuove piantumazioni saranno possibili fino a fine aprile e riprenderanno in autunno". Lo scrive su Fb l'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari.