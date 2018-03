Si apre voragine a Roma, auto in sosta finisce dentro - Foto e Video

Una voragine si è aperta nella notte su circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. In particolare una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Non risultano feriti. L'area è stata transennata.

Questa notte una voragine stradale si è aperta lungo la circonvallazione gianicolense, nella zona Sud-Ovest di #Roma: accorsi i #vigilidelfuoco per mettere in sicurezza l’area e i due veicoli coinvolti #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/XKFzG852cO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 13 marzo 2018