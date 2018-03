Ciclista cade in centro Roma, grave

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Incidente in via Cavour, al centro di Roma, per un ciclista. A quanto ricostruito finora dalla polizia locale, l'uomo di 63 anni è caduto e ha sbattuto la testa. E' stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Dai primi rilievi della polizia locale del Gruppo I Trevi sembra che non siano coinvolti altri veicoli.