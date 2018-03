Zingaretti, pronto cronoprogramma sanità

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Quella di oggi è stata una prima riunione di tutti i dg delle Asl e degli ospedali per riprendere immediatamente il lavoro soprattutto su due punti: monitorare e accelerare sul piano investimenti da 700 milioni di euro su infrastrutture, edilizia sanitaria e nuove tecnologie. Poi le liste d'attesa". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al termine di una riunione con i dirigenti della sanità. "Entro 10 giorni - ha aggiunto - avremo il cronoprogramma delle attività per quanto riguarda gare e procedure, per avere quotidianamente un monitoraggio dello stato della situazione e poterlo anche rendere pubblico e comprensibile". Il governatore ha anche confermato che "nella nuova struttura direzionale della sanità ci sarà un'area dedicata ai Diritti del malato".