Una serata per la fibrosi cistica

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Una serata a scopo benefico per la realizzazione del nuovo "Reparto Adulti Fibrosi Cistica" al Policlinico Umberto I di Roma. Ad organizzarla la sezione Lazio della Lega Nazionale Fibrosi cistica il 18 marzo al Pala Cavicchi, alle porte di Roma. "La creazione di un nuovo reparto è una necessità resa possibile grazie alla continua evoluzione delle cure, che sebbene ad oggi non siano ancora risolutive, consentono ai pazienti di poter raggiungere l'età adulta e di poter intravedere all'orizzonte la realizzazione del loro sogno più grande, guarire definitivamente dalla Fibrosi Cistica", spiegano gli organizzatori. Nel corso della serata, dal nome "La magia di un respiro", la patologia verrà presentata attraverso immagini, musica e danza. In programma esibizioni di artisti di "Amici", "Ti lascio Una Canzone" e X Factor e il supporto di campioni come l'olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino.