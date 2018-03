Strisce con led dove morì Alice

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Strisce pedonali con led e illuminazione dedicata a Roma per indicare l'attraversamento pedonale dove lo scorso anno morì travolta da un taxi una sedicenne, Alice Galli. Le strisce pedonali con led sono sperimentali e sono uno dei progetti destinati anche alla sicurezza stradale. Il piano per la messa in sicurezza dell'incrocio Porta Metronia-via dell'Amba Aradam prevede la sperimentazione di strisce pedonali con led e illuminazione dedicata per l'attraversamento, nuova segnaletica e semafori, il prolungamento dell'isola pedonale in corrispondenza della fermata bus e l'ampliamento di due isole di traffico. "Un gruppo di lavoro - spiega Linda Meleo - per condividere gli interventi di controllo sul territorio. La Consulta ha prodotto 101 progetti che l'Amministrazione ha visionato e valutato. A oggi sono state destinate risorse per attuare nuovi impianti semaforici, attraversamenti pedonali e segnaletica. Il tavolo istituito punta a rafforzare le attività congiunte, attuando controlli mirati".