Roma-Shakhtar, con 800 tifosi ucraini

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Si è tenuto questa mattina, presieduto dal questore Guido Marino, il tavolo tecnico dove sono state esaminate nel dettaglio le misure di sicurezza per la il ritorno degli ottavi di Champions Roma-Shakhtar Donetsk, in programma domani sera alle 20:45 allo stadio Olimpico. Previsto l'arrivo nella Capitale di circa 800 tifosi ospiti.

Dalle 16,00 di domani, gli stessi potranno recarsi presso il punto d'incontro di piazzale delle Canestre da dove, scortati dalle forze dell'ordine, raggiungeranno l'impianto sportivo a bordo di autobus. I tifosi ucraini potranno avvicinarsi allo stadio utilizzando esclusivamente Ponte Milvio mentre quelli della Roma potranno utilizzare Ponte della Musica e Ponte Duca D'Aosta. L'apertura dei cancelli è prevista per le 18.

Predisposti particolari servizi di vigilanza, già da oggi, sia nei pressi dello Stadio Olimpico che nelle zone maggiormente frequentate del centro.