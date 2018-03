La fiaccola benedettina al Bundestag

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 12 MAR - La fiaccola benedettina accolta al Bundestag dal presidente del Parlamento tedesco Wolfgang Schäuble. Ad essere ricevute nel palazzo del Governo le delegazioni dei Comuni di Norcia, Subiaco e Cassino, guidate dai rispettivi sindaci, Nicola Alemanno, Francesco Pelliccia e Carlo Maria d'Alessandro. Alemanno ha donato al presidente un'edizione "unica" della Regola di San Benedetto. Che - ha detto - "assieme all'opera dei suoi monaci costituiscono un fondamento importante dell'identità, della storia e della cultura europea". "Sono stati giorni di incontri importanti ed emozionanti - ha aggiunto - in cui abbiamo avuto grande testimonianze di vicinanza dei valori benedettini e del monachesimo occidentale".

Il presidente Schäuble ha ricordato l'importanza della pace, "non scontata" e di come la luce di Benedetto sia il segno visibile di questo messaggio da tramandare soprattutto ai giovani europei. Il sindaco di Cassino, nel suo discorso, ha sottolineato la necessità di unità e pace.