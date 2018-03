Foibe: Raggi, qui per capire futuro

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAR - "Questa visita serve a noi e ai nostri ragazzi per fare un salto dal passato al futuro, per capire e affrontare il presente che è denso di criticità, e non ripetere gli stessi errori". Lo ha affermato oggi a Trieste la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della visita che ha iniziato oggi nei 'luoghi del ricordo' delle foibe e delle tragedie del confine orientale. Ripetendo l'iniziativa avviata anni fa dall'allora sindaco Walter Veltroni, Raggi ha accompagnato stamani 54 studenti di 12 scuole superiori romane, dapprima al Sacrario militare di Redipuglia, dove ha deposto una corona al monumento dei 100 mila soldati morti nella Prima guerra mondiale. Il gruppo è poi andato alla scuola di Padriciano, sul Carso triestino, dove venivano raccolti e smistati i profughi dall'Istria, Dalmazia e Quarnero al termine del secondo conflitto mondiale. Nel municipio di Trieste c'è quindi stato l'incontro con il primo cittadino giuliano, Roberto Dipiazza, che ha consegnato a Raggi la targa con l'alabarda.