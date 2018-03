Doping: terminata audizione De Vrij

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - È durata appena mezzora l'audizione di Stefan de Vrij presso la Procura nazionale Antidoping di Nado Italia. L'olandese era atteso già venerdì scorso per fornire chiarimenti, ma l'audizione era slittata a oggi a causa della sua assenza. Il difensore della Lazio si è presentato da solo presso gli uffici della Procura guidata da Pierfilippo Laviani, per poi andar via senza fare dichiarazioni.