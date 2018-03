Distacco propileo, traffico Muro Torto

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Traffico rallentato sul Muro Torto a Roma. In prossimità di piazzale Flaminio, a causa del cedimento nei giorni scorsi di parti in muratura del propileo all'ingresso di villa Borghese, c'è un restringimento di carreggiata. Dall'8 marzo la polizia locale ha transennato l'area a piazzale Flaminio come disposto dai vigili del fuoco imponendo il limite di 30 chilometri orari nel tratto di strada interessato dal cavalcavia di Viale delle Magnolie a Piazzale Flaminio compreso.

Vige il senso unico alternato tra Viale Giorgio Washington e Via Giambattista Vico.