Di Francesco, Shakhtar vietato sbagliare

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Vogliamo arrivare ai quarti, questo l'obiettivo domani sera", dice il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions con lo Shakhtar. "È una gara in cui non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere. Voglio vedere spensieratezza e determinazione.

La qualificazione è importante per tutti noi, per l'ambizione, per dare slancio all'ambiente. La Roma non è abituata a arrivare a questi livelli, mi auguro di poterlo fare con i miei ragazzi e con la nostra gente che spero sia il 12/o uomo in campo".(ANSA)