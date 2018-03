Champiobs: Florenzi, con Shakhatr vale

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Dovremo giocare al 100% perché sappiamo quanto vale. Può valere una qualificazione che sarebbe la quarta in tutta la storia della Roma ai quarti di finale". Così Alessandro Florenzi alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League con lo Shakhtar Donetsk. "L'approccio deve essere quello giusto. Sarà importante gestire le forze, ma dobbiamo dare subito un impulso importante alla partita - aggiunge l'esterno giallorosso -. Se riusciremo a sbloccare la gara poi non dovremo pensare di avercela fatta, dovremo continuare a giocare il nostro calcio. Vogliamo prenderci la qualificazione, è sicuro, ma dovremo essere attenti alle loro qualità". "Il rinnovo del contratto? Non è né il momento né la sede giusta per parlarne. Sono abituato a pensare al presente, non a quello che accadrà domani, e quindi sono concentrato sulla partita di domani" conclude Florenzi.