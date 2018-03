Maltempo: balneari Fregene preoccupati

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Sale ulteriormente la preoccupazione dei gestori degli stabilimenti balneari di Fregene, alle prese da mesi con un forte fenomeno di erosione della spiaggia, e che lanciano nuovamente un Sos alle Istituzioni. Dopo i danni dei giorni scorsi, tra cui quelli a cabine del Capri, nelle ultime ore il mare ha eroso sabbia e scavato sotto le fondamenta delle strutture del Tirreno. "Ormai non è neanche necessaria una mareggiata - riferisce un balneare - basta un po' di rinforzo del mare, infatti, per provocare problemi. Tuttavia, dal pomeriggio è prevista burrasca, il cui picco sarà raggiunto durante la notte. Siamo al limite, anzi oltre ormai". Mentre è in corso il rinforzo della foce armata del Canale delle Acque Alte, i balneari, da tempo, attendono dalla Regione, a difesa di 750 metri di costa, l'avvio dei lavori della posa di un un geo-tubo riempito in sabbia, già oggetto di diverse sperimentazioni in Italia per interventi di protezione costiera di litorali in erosione.