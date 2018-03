Ostia: "palestra legalità si farà"

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "La palestra della legalità si farà.

Stiamo lavorando in sinergia con il Campidoglio e l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori per risolvere definitivamente questa vicenda che ha visto nel suo iniziale percorso, come accaduto spesso in passato, il sovrapporsi di strumenti diversi che hanno creato nodi che vanno sciolti del tutto ed è ciò che sta avvenendo". Così la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo sulla struttura che dovrebbe sorgere in locali sequestrati all'ex presidente del Porto di Ostia Mauro Balini, sotto inchiesta. Un luogo pensato per diventare un contraltare pubblico alla palestra di Roberto Spada. Il Pd, e nei mesi scorsi anche il Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi, chiedeva di sbloccare l' "inaccettabile rimpallo di responsabilità tra uffici del Comune e Municipio che sta bloccando" da maggio la palestra della Regione".