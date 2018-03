Metro C S.Giovanni, al via pre-esercizio

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - E' cominciato stamani a Roma il pre-esercizio della tratta della metro C che arriva alla stazione San Giovanni, punto in cui la linea di collega alla metro A. "Stamattina alle 5.30 - fa sapere l'Atac - è regolarmente iniziata l'attività di pre-esercizio della terza tratta funzionale Lodi-San Giovanni. Il pre-esercizio consiste nel normale svolgimento del servizio passeggeri nella tratta Montecompatri-Pantano-Lodi e in assenza di viaggiatori nella tratta Lodi-San Giovanni". Il pre-esercizio potrebbe durare 45 giorni, per questo l'apertura della stazione San Giovanni potrebbe cadere nel mese di aprile, forse nella seconda metà del mese, in ogni caso a primavera. L'inaugurazione dell' archeo-stazione San Giovanni sancirà anche l'atteso collegamento della terza linea metropolitana di Roma, che parte da Pantano-Montecompatri e oggi arriva a Lodi, con la metro A.